В Польше могут создать госагентство по делам украинских мигрантов

В Польше задумались над созданием государственного агентства по делам украинских мигрантов, которое бы контролировало защиту их трудовых прав, рассказал заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий в интервью Европейской правде.

По словам дипломата, в Польше работают около двух миллионов украинских рабочих.

В то же время, польские фирмы нуждаются в украинских сотрудниках.

"Возможно, целесообразным было бы создать государственное агентство, которое работало бы и в Украине, и в Польше, информировало бы украинцев, какие есть вакансии", - сказал Цихоцкий.

Напомним, 12 февраля в Польше вступили в силу изменения в закон об иностранцах, которые в целом упрощают процесс трудоустройства ряду категорий иностранцев.

Напомним, что в Польше в городе Сьрода-Велькопольска Великопольского воеводства работодатель отказался вызвать скорую помощь для работницы из Украины, у которой произошло кровоизлияние в мозг, вместо этого вывез ее на улицу и вызвал полицию.

После огласки работодатель женщины подписал письменное обязательство оплачивать лечение и реабилитацию на территории Польши.

Украинка нелегально работала и жила на территории предприятия. Когда у нее случился инсульт в нерабочее время, работодатель отвез ее в соседний город, оставил на скамейке и вызвал полицию к якобы нетрезвому лицу. Таким образом он хотел избежать ответственности перед законом, поскольку женщина работала нелегально.