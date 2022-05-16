В Польше заговорили о необходимости переименования и демилитаризации Калининграда 16 мая, 13:48 Цей матеріал також доступний українською В Польше считают, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО с Калининградом могут быть проблемы (Фото:A.Savin/wikipedia.org)

На фоне вероятного вступления Финляндии и Швеции в НАТО в Польше заговорили о необходимости демилитаризации Калининградской области (российского эксклава, захваченного по итогам Второй мировой войны).

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С таким предложением в интервью DoRzeczy.pl выступил бывший заместитель министра обороны страны, военный офицер и публицист Ромуальд Шереметев.

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По его словам, в будущем, когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО и Балтийское море окажется под его фактическим контролем, с Калининградом может возникнуть «существенная проблема».

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«Мы должны, однако, попросить калининградцев перестать называть себя преступником Калининым, который несет солидарную ответственность за убийства в Катыни. Во-вторых, этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног. Это, наверное, понятно», — пояснил Шереметев.

В свою очередь экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак ранее заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией и его страна должна «заявить на нее права».

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