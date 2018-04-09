В Польше анонсировали публикацию отчета о причинах Смоленской катастрофы

Министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич объявил о готовящейся публикации рапорта о причина крушения самолета с польским президентом и другими политиками под Смоленском, сообщает Польское радио.

Мацеревич, который возглавляет комитет по расследованию Смоленской катастрофы, отметил, что предыдущие расследования обходили главную причину крушения. В новом техническом рапорте будет дан ответ на этот вопрос – что собственно привело к авиакатастрофе.

"Мы не исключаем, что появятся доказательства, которые углубят и уточнят технические вопросы, ранее неисследованные. Но главная причина описана исчерпывающе и убедительно", - заявил он.

Ранее эксперты заявили, что левое крыло самолета Ту-154М было уничтожено в результате внутреннего взрыва, а не столкновения с березой.

10 апреля 2010 года под Смоленском в России разбился самолет Ту-154М, на котором президент Польши Лех Качиньский с супругой и представители высшего командования и политических партий Польши летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу. В результате авиакатастрофы погибли все 96 человек, включая семерых членов экипажа.