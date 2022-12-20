Взрыв «подарка из Украины» в Варшаве: глава МВД Польши заявил, что замглавы ГСЧС отстранен от работы 20 декабря, 13:16 В Главном управлении полиции Варшавы взорвался «подарок из Украины» (Фото:Polska Policja/Facebook)

Замглавы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бондарь отстранен от работы из-за взрыва «подарка» главе польской полиции в Варшаве.

Об этом сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминьский в своем Twitter.

«Я получил информацию о том, что заместитель начальника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям генерал Д. Бондарь, ответственный за вручение подарка командиру полиции Польши генералу Я. Шимчику, отстранен от работы», — отметил он.

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Каминьский добавил, что в Украине по этому делу возбуждено уголовное производство.

В ГСЧС пока не прокомментировали заявление польского министра.

15 декабря стало известно, что в здании Главной комендатуры полиции в Варшаве произошел взрыв. Сообщалось, что взорвался один из подарков, которые руководитель полиции получил во время рабочего визита в Украину 11—12 декабря (по данным СМИ, гранатомет).

Шимчик получил незначительные ранения и был госпитализирован для обследования. Польские СМИ писали, что всего пострадали три человека.



Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский приедет в Польшу и встретится с польским коллегой из-за взрыва в здании полиции.

В ГСЧС назвали произошедшее несчастным случаем. Там добавили, что из ситуации «сделают надлежащие безопасностные выводы» после того, как установят причины взрыва.





