Осуждены по политическим мотивам. Вагнеровцы вербуют на военную службу политзаключенных из Чечни — ГУР

5 января, 10:51
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Вагнеровцы (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Вагнеровцы (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Российский ПИК Вагнер начал рекрутировать заключенных из исправительных учреждений Чеченской республики, большинство из которых были осуждены за политическую деятельность.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что в колонии-поселении № 3 города Аргун, а также в тюрьме № 2 поселка Чернокозово вербуют заключенных в ПВК Вагнера.

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Украинская разведка установила, что из обеих колоний «мобилизовано» более 50 заключенных, большинство из них были осуждены по сфабрикованным делам.

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«Явление начинает приобретать массовый характер. С сотрудниками колоний проводится работа по предотвращению утечки информации», — добавляют в ГУР.

Ранее сообщалось, что на фоне колоссальных потерь среди российских наемников, в частности под Бахмутом Донецкой области, тела оккупантов приходится складывать друг на друга штабелями в несколько рядов.

Кремлевский режим практически не учитывает потери вагнеровцев, поскольку их подразделения состоят в основном из завербованных узников российских тюрем.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Чечня Политзаключенные Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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