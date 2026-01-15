Президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс во время спора с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 февраля 2025 года (Фото: REUTERS/Brian Snyder)

Европейские дипломаты обеспокоены тем, что компромисс с США относительно Гренландии будет невозможен, поскольку в переговоры вступает вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Об этом в четверг, 15 января, пишет Politico.

После шквала угрожающих заявлений со стороны США захватить остров министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен и министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт направились в Вашингтон, чтобы, как они рассчитывали, провести переговоры с государственным секретарем Марко Рубио. Однако их план относительно успокаивающих дипломатических переговоров превратился в противостояние с заклятым врагом ЕС — Джей Ди Вэнсом, отмечают авторы публикации.

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За последний год Вэнс заработал репутацию человека, который враждебно настроен к старому континенту, многие европейские правительства опасаются его жесткого влияния на президента США Дональда Трампа в вопросах захвата земель у давнего союзника. Politico указывает, что среди 10 министров и чиновников, беседовавших с авторами статьи на условиях анонимности, не оказалось никого, кто считал бы Вэнса союзником — ни в переговорах относительно острова, ни в целом в трансатлантических отношениях.

«Вэнс нас ненавидит», — цитируют авторы статьи европейского дипломата, чье имя не раскрывается.

Информация о том, что Вэнс возглавит переговоры по Гренландии вызвало беспокойство у европейцев.

«Сам факт его присутствия свидетельствует о многом, думаю, это негативно скажется на исходе», — сказал дипломат.

После переговоров официальные лица заявили, что они прошли настолько хорошо, насколько это вообще было реально. В частности, переговоры не превратились в публичное унижение, похожее на то, которое Джей Ди Вэнс устроил президенту Украины Владимиру Зеленскому в Овальном кабинете в феврале прошлого года.

Авторы статьи отмечают, что мало кто из европейцев сможет забыть нападки Вэнса на Зеленского. Он также поверг европейцев в шок, когда критиковал их за отказ сотрудничать с крайне правыми.

В то же время Марко Рубио воспринимается европейскими чиновниками как «надежный» политик и человек, чьи взгляды в основном соответствуют приоритетам европейского мейнстрима, особенно относительно Украины, пишет Politico.

В статье также отмечается, что европейцев тревожит препсектива того, что по окончанию второго срока Трампа Белый дом может занять именно Джей Ди Вэнс.

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По словам ряда чиновников ЕС, Вэнс, вероятно, в своей враждебности к Европе больше опирается на идеологические соображения. Это представляет угрозу не только для Гренландии, но и для НАТО, а также для Украины. Некоторые европейские чиновники также склонны расценивать территориальные амбиции Трампа как часть общей тенденции, которая включает новую стратегию национальной безопасности США.

Что касается спора вокруг Гренландии, многие в европейских столицах сохраняют пессимизм, констатирует Politico.

14 января министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен и глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт встретились в Белом доме с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марком Рубио. После встречи они заявили о «конструктивных» переговорах и намерении сформировать совместную рабочую группу. Однако глава МИД Дании признал, что взгляды датской и американской сторон «продолжают расходиться».

Источник CNN среди датских дипломатов рассказал, что у датской стороны после встречи в Белом доме возник «осторожный оптимизм» и представители Дании считают, что «могло быть хуже».

Источник отметил, что, несмотря на недавнюю риторику, никакого окончательного требования Трампа на столе переговоров не было.

Интерес США к Гренландии — главное

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

Заявления относительно Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они усилились в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

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Жена советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала в соцсети Х карту, где остров Гренландия окрашен в цвета американского флага, что вызвало возмущение посла Дании. Сам Миллер в интервью CNN позже сказал, что США — «сверхдержава» и при президенте Трампе США «будут вести себя как сверхдержава».

4 января премьер-министерка Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (собственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).

13 января сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата, который подал республиканец Рэнди Файн. Документ предусматривает, что Трамп может начать переговоры с Данией для приобретения острова и позже предложить изменения в федеральное законодательство для принятия Гренландии как штата.

Тогда же на фоне заявлений Трампа Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке и призвала к диалогу для решения вопросов без применения силы.

Инфографика: NV

13 января во время пресс-конференции в Копенгагене премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров оказался в геополитическом кризисе, и если бы пришлось выбирать между США и Данией, он выбрал бы Данию.

В ответ Трамп заявил, что не знает, кто такой Нильсен, но для премьера Гренландии это заявление станет «большой проблемой».

14 января президент США заявил, что что-либо меньше, чем контроль США над Гренландией, является неприемлемым.