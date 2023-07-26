США с Украиной надолго. В Пентагоне заявили о готовности предоставлять необходимое вооружение 26 июля, 15:10 Сабрина Сингх (Фото:Secretary of Defense Public Affairs/www.flickr.com)

В Пентагоне заявили, что США будут оставаться с Украиной надолго, поэтому будут предоставлять необходимое вооружение, одновременно поддерживая готовность собственной армии.

Об этом заявила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх на брифинге в Пентагоне.

«Вы знаете, одна из вещей, которую продолжает говорить Президент и секретарь, — это то, что мы с Украиной надолго. Поэтому мы собираемся продолжать оценивать — продолжать оценивать то, что мы можем предоставить им, не опускаясь ниже уровня нашей готовности», — заявила она.

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Сингх заявила, что каждый пакет помощи Украине принимается при участии «всех наших служб»: проводятся соответствующие встречи, на которых каждый может дать свою оценку того, что есть в наличии, после чего секретарь и глава штаба проводят разговоры с президентом США и Белым домом о том, что целесообразно для предоставления Украине.

«Мы всегда будем поддерживать готовность нашей армии, одновременно способны оказывать поддержку Украине. Тем не менее, представители различных служб абсолютно имеют голос на заседаниях и вносят свои предложения по оказанию помощи, анализируют, какие способности могут быть переданы Украине, и продолжают оказывать помощь Украине в рамках имеющихся возможностей», — заявила она.

Ранее в Пентагоне заявили, что на фоне блокады Россией экспорта украинского зерна Черным морем продолжат помогать Киеву на поле боя.

25 июля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 400 млн долл. Он включает дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 32 бронетранспортера Stryker.

