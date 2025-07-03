В Минобороны США заявили, что американские удары отбросили ядерную программу Тегерана минимум на два года (Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Спикер Пентагона Шон Парнелл заявил, что удары США отбросили развитие ядерной программы Ирана примерно на один-два года.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы откинули их программу на один-два года, по крайней мере так оценивают разведданные внутри Министерства», — заявил Парнелл во время брифинга.

Как отмечает агентство, спикер Пентагона не предоставил доказательств в подтверждение своей оценки.

Удары США по ядерным объектам Ирана — главное

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей.

25 июня американский президент на полях саммита НАТО неоднократно заявлял, что иранские ядерные объекты, в частности, завод Фордо, в результате ударов США были полностью уничтожены.

По его словам, американские бомбардировщики наносили удары «с точностью до 22 сантиметров» от цели. Он также резко раскритиковал издания CNN и NYT за материалы о том, что ядерные объекты Ирана не были полностью разрушены.

26 июня газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что власти стран Евросоюза убеждены, что Иран успел вывезти уран с завода по обогащению урана Фордо еще до бомбардировок США. Однако позже Трамп заявил, что иранским властям не удалось это сделать.

Как писал телеканал CNN 27 июня, Трамп заявил, что «безусловно» рассматривает возможность повторной бомбардировки ядерных объектов Ирана, если посчитает это необходимым.

В то же время американский лидер сказал, что не верит, что Иран сможет «в ближайшее время вернуться к ядерной программе» после нанесенных США бомбовых ударов по его ядерным объектам.

Администрация Трампа продолжает выражать уверенность в успехе ударов, но не предоставила разведывательных данных в поддержку заявления президента о том, что ядерная программа Ирана, по его словам, «уничтожена».

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью CBS News, опубликованном 29 июня, сообщил, что Иран, вероятно, сможет начать производство обогащенного урана в течение нескольких месяцев, несмотря на повреждение ряда ядерных объектов в результате атак США и Израиля.