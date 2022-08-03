Многое зависит от Китая. США не признают независимость Тайваня — Пентагон

3 августа, 00:29
Джон Кирби (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Джон Кирби (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не собираются признавать независимость Тайваня.

Он также отметил, что США будут продолжать предоставлять военную оборонительную поддержку Тайваня.

«Мы собираемся продолжать это делать, и мы будем продолжать работать над оживлением наших альянсов и партнерства в регионе для свободного и открытого индо-тихоокеанского региона», — заявил Кирби.

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Он также отметил, что для обострения конфликта с Китаем нет причин.

«Мы хотим иметь возможность поддерживать эти линии связи. Но во многом это будет зависеть от того, как Китай поведет себя в ближайшие дни и недели», — заявил Кирби.

https://www.youtube.com/watch?v=pOdJSCCZk-Y
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27 июля стало известно, что Китай и США наращивают военную силу вокруг Тайваньского пролива. Китай провел внезапные учения с боевой стрельбой из РСЗО в самом узком месте Тайваньского пролива — между материковым Китаем и главным островом Тайваня.

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях «вмешательства» в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома «играет с огнем». Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси на Тайвань.

31 июля Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В официальной программе визита поездки на Тайвань не было.

Тайвань является частично признанным государством, которое Китай считает своей территорией. Тайвань управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать остров. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.

https://www.youtube.com/watch?v=3PcdtoPpJm4
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   США Китай Тайвань Пентагон Джон Кирби Нэнси Пелоси

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