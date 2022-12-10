Россия расширяет и модернизирует свое ядерное оружие — Остин

10 декабря, 05:28
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Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что страна-агрессор Россия продолжает расширять и модернизировать свое ядерное оружие.

Об этом сообщает Sky News.

Он подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает безответственно угрожать миру использованием ядерного оружия.

"Россия также модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал. И пока Кремль продолжает свою жестокую и ничем не спровоцированную войну против Украины, весь мир стал свидетелем того, как Путин занимается крайне безответственным бряцанием ядерным оружием", - заявил Остин.

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В среду, 7 декабря, Путин заявил, что угроза ядерной войны "нарастает". Диктатор предположил, что страна-агрессор может официально изменить доктрину о том, что не будет первой применять ядерное оружие.

В Госдепартаменте США назвали риторику диктатора, «бряцание ядерным оружием» и угрозы его применения безответственными.

https://www.youtube.com/embed/X_p47SRMMmY
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Россия Ядерное оружие Пентагон Война в Украине Ядерный шантаж Ллойд Остин Война России против Украины

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