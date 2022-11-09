«Путин потерпел поражение». Россия, вероятно, уже потеряла в войне против Украины половину своих танков — Пентагон 9 ноября, 10:52 Российский танк (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Страна-агрессор Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и использовала большую часть своего высокоточного оружия в войне против Украины, заявил заместитель главы Пентагона Колин Каль, во вторник, 8 ноября.

Об этом сообщает CNN.

«Путин потерпел поражение», — сказал Каль.

По его словам, с 24 февраля Россия понесла «десятки тысяч потерь», что значительно больше, чем СССР потерял в Афганистане.

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«Они отправили в Украину более 80% своих сухопутных сил. Они потратили большинство своих высокоточных управляемых боеприпасов в Украине. Санкции и экспортный контроль очень усложнят для них восстановление своей армии до уровня, на котором она была до войны», — сказал он.

Каль заявил, что Путин начал эту войну, пытаясь уничтожить Украину как независимую, суверенную демократическую страну.

«Ему это не удалось, и это не изменится. Суверенная, независимая, демократическая Украина выстоит», — сказал он.

