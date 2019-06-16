В Пентагоне заявили, что Москва «наживается на хаосе и дестабилизации мирового порядка» Вчера, 10:45 Цей матеріал також доступний українською Eric Pahon / twitter Пресс-секретарь Министерства обороны США Эрик Пехон Eric Pahon / twitter

Пресс-секретарь Министерства обороны США Эрик Пехон заявил, что Москва получает выгоду из хаоса, наживается на том, что дестабилизирует мировой порядок, передает Голос Америки.

По его словам, в Стратегии национальной обороны США Китай и Россия названы «стратегическими конкурентами» Соединенных Штатов.

«Однако важно понимать, что речь идет о конкуренции великих держав в глобальном масштабе. Не только о России в Европе или Китае в Азии », — сказал Пехон.

Пехон назвал Сирию «лабораторией», по которой можно судить, к чему обычно приводит влияние России: «Она пытается продвигать свои интересы под видом оказания помощи партнерам. Она пытается сохранить режим Асада, одновременно становясь причиной гуманитарных катастроф. И она продолжает обострять региональные проблемы».

По совам министра, Россия пытается сотрудничать с любым субъектом, способным помочь ей в конкретный момент.

«Москва получает выгоду из хаоса, наживается на том, что дестабилизирует мировой порядок», — заявил Пехон.

Как отметил Пехон, Россия считает своей главной задачей раздробление НАТО.

«Мы следим за тем, что Москва делает во всем мире. Если вы видите в какой-то части мира хаос, то вы непременно обнаружите там российское правительство», — подчеркнул Пехон.