БМП Bradley. В Пентагоне уточнили, какую именно модификацию передадут Украине 8 января, 22:53 БМП Bradley в Латвии в 2017 году (Фото:REUTERS/Ints Kalnins/File Photo)

Украина получит американские боевые машины пехоты M2 Bradley версии M2A2 ODS. Они попали в рекордный пакет военной помощи США на $3 млрд.



Об этом спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер сказал в комментарии The War Zone.

Он не ответил на вопрос, решили ли США передать Украине БМП именно из-за возможной попытки России осуществить новое наступление на Украину. По словам Райдера, это связано с большей способностью ВСУ управлять Bradley сейчас, в отличие от прошлого февраля, когда Россия начала полномасштабную войну. Тогда сложности могли возникнуть и с логистикой и долгосрочным обеспечением, добавил он.

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Модификация M2A2 ODS (Operation Desert Storm) разработали на основе опыта, полученного США во время войны в Ираке 1991 года (операция Буря в пустыне). Как пишет Милитарный, на M2A2 ODS установили FBCB2 (Force XXI Battle Command Brigade and Below) — боевую информационно-управляющую систему, которая позволяет обмениваться информацией с разведывательными спутниками и всеми подразделениями, имеющими аналогичные устройства.

Также БМП получили лазерный дальномер ELRF (Eye-Safe Laser Rangefinder) от компании Fire Control Systems с дальностью до 10 км и тактическую навигационную систему TACNAV с приемником GPS. На месте механика-водителя установили тепловизор, а вместо индивидуальных кресел в машинах появились две лавки (на три сиденья каждая). Это позволяет десанту быстрее покидать БМП.

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Ранее Райдер назвал Bradley «убийцами танков», которые могут дать Украине преимущество на поле боя. Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина «очень ждет» БМП, которые значительно повысят боеспособность ее подразделений.

Кроме 50 единиц Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 тысячами 25-мм снарядов, в новый пакет помощи от Штатов, в частности, попали ракеты Sea Sparrow и 18 САУ.

