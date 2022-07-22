Почти 85% армии. В Пентагоне сообщили, сколько войск РФ вторглись в Украину — СNN 22 июля, 17:31 Российские войска в Лисичанске, 4 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия направила почти 85% своей армии для вторжения в Украину, сообщил в пятницу, 22 июля, неназванный чиновник Пентагона в комментарии CNN.

Чиновник предположил, что битва за Донбасс, «вероятно, продлится до лета», поскольку Россия добивается медленных успехов.

Он отметил, что оккупанты продолжают выпускать «десятки тысяч» артиллерийских снарядов в день.

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Чиновник также опроверг слова российской пропаганды о том, что оккупанты якобы уничтожили несколько американским РСЗО HIMARS. По его данным, Россия еще не вывела из строя ни одну систему, но оккупантам в будущем может «повезти», и возможно они это сделают.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс сообщал, что потери россиян в Украине достигли около 15 000 убитых и около 45 000 раненых.

По данным Пентагона, войска РФ в общей сложности потеряли тысячи младших офицеров и командиров рот, сотни полковников и «много» российских генералов.

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину оккупационные войска потеряла около 39 000 своих военных.

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