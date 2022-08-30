Пентагон о наступлении ВСУ на юге Украины: Больше ясности появится через 36 часов 30 августа, 11:32 В Пентагоне сделали заявление о наступлении ВСУ на юге Украины (Фото:REUTERS/Dmytro Smolienko)

В Пентагоне прокомментировали данные об украинском наступлении на юге Украины. По данным ведомства, больше информации появится в течение следующих 24−36 часов.

Как заявил в ходе брифинга представитель ведомства, украинские военные уже некоторое время продвигались в этом регионе.

«Мы видели некоторые наступательные действия в этом районе за последние пару недель», — отметил он.

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По словам чиновника, соотношение между украинскими и российскими силами на юге «намного лучше», чем было раньше на востоке.

Он добавил, что украинские удары становятся все более эффективными и действенными.

«И поэтому добавьте это к уже плохому моральному духу и плохой численности войск… и я думаю, что украинцы тоже это видели и работают, чтобы воспользоваться этим», — сказал представитель Пентагона.

29 августа в Херсонской области защитники Украины перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций.

В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.



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