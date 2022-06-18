Неокончательное решение. Пентагон думает удвоить количество РСЗО HIMARS для Украины — Politico 18 июня, 22:12 Цей матеріал також доступний українською РСЗО HIMARS (Фото:VitoMers/Twitter)

Пентагон думает над тем, чтобы передать Украине еще четыре реактивных системы залпового огня HIMARS в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух чиновников в Минобороны США.



Соединенные Штаты уже решили отправить Киеву четыре РСЗО, так что в случае одобрения такого шага Белый дом удвоит их количество. По словам одного из чиновников, согласия по этому решению еще нет и оно неокончательно, пишет издание.

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Он отметил: вклад США осуществляется после консультации с союзниками и партнерами, и решение будет принято, «исходя из неотложных потребностей Украины».

Третий чиновник рассказал, что администрация президента ожидает одобрения нескольких дополнительных HIMARS в будущем пакете, но он еще разрабатывается на уровне Пентагона и окончательное количество "может измениться в последнюю минуту".

"Мы ожидаем скорой передачи большего количества HIMARS и большего количества управляемых снарядов", — добавил он.



1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать в себя реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним. По словам главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, первые РСЗО Украине передадут уже до конца июня.

Великобритания уже анонсировала поставки Украине реактивных систем залпового огня M270. Решение об отправке РСЗО согласовали с США, являющимися производителями этого вооружения.



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