«Вопреки всему». ВСУ смогли оттеснить россиян на оборонительную позицию, это чудо — Пентагон 11 августа, 12:09 Украинские военные (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

ВСУ смогли оттеснить россиян на оборонительную позицию, это само по себе является чудом, учитывая состояние украинских вооруженных сил на момент вторжения России.

Об этом заявил спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер на брифинге.

Отвечая на вопрос, действительно ли было реалистично ожидать, что ВСУ смогут овладеть стилем маневренной войны за короткий промежуток времени учений, Райдер сказал, что не будет «стоять трибуне и угадывать командира украинской армии линии фронта».

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«Когда речь идет об обучении и тех видах подготовки, которые мы проводим, прежде всего, давайте сделаем шаг назад и признаем, что ситуация не самая идеальная. Никто в здравом уме не хотел бы, чтобы Россия вторглась в Украину, но она вторглась», — сказал он.

По словам Райдера, украинцы, вопреки всему, смогли оттеснить россиян на оборонительную позицию, что само по себе является чудом, учитывая состояние украинских вооруженных сил на момент вторжения России.

«И вот вы видите, как со всего мира к ним стекается поток помощи, чтобы предоставить им невероятные и значительные боевые возможности и подготовку», — добавил он.

Рейдер заявил, что украинцы «ведут тяжелую борьбу».

«Мы знали, они знали с самого начала, что, независимо от того, когда начнется контрнаступление, это будет тяжелый бой», — сказал он.

По его словам, США будут продолжать работать с Украиной, чтобы предоставить ей необходимые возможности, включая обучение.



Контрнаступление ВСУ: последние новости

4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».



Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.



По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне Генштаб сообщал, что Вооруженные силы Украины во время наступательных действий на Авдеевском направлении выбили российских оккупантов с позиций в районе южнее Авдеевки.