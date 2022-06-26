США передадут Украине 18 патрульных катеров. В Пентагоне рассказали, какие именно 26 июня, 22:23 Цей матеріал також доступний українською США передадут Украине 18 береговых и речных патрульных катеров (иллюстративное фото) (Фото:U.S. Departament of Defense)

Пентагон передаст Украине 18 береговых и речных патрульных катеров, которые входят в американский пакет помощи на $450 миллионов.

Об этом сообщает Минобороны США.

В пакет входят:

два 35-футовых небольших речных судна;

шесть 40-футовых морских боевых кораблей;

десять 34-футовых патрульных катеров Dauntless Sea Ark.

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«В основном они предназначены для защиты русел рек и для того, чтобы Украина могла сохранить контроль над ними. Их также можно использовать в прибрежных районах», — сказал высокопоставленный представитель министерства обороны США во время брифинга 24 июня.

Также последний пакет помощи Украине включает четыре РСЗО HIMARS, 18 тактических транспортных средств, тысячи пулеметов, гранатометов и боеприпасов, а также другое оборудование и запасные части.

В начале июня США сообщили, что отправят в Украину четыре РСЗО HIMARS и снаряды к ним. 23 июня министр обороны Алексей Резников подтвердил, что американские системы уже прибыли в Украину.



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