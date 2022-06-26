США передадут Украине 18 патрульных катеров. В Пентагоне рассказали, какие именно
США передадут Украине 18 береговых и речных патрульных катеров (иллюстративное фото) (Фото:U.S. Departament of Defense)
Пентагон передаст Украине 18 береговых и речных патрульных катеров, которые входят в американский пакет помощи на $450 миллионов.
Об этом сообщает Минобороны США.
В пакет входят:
- два 35-футовых небольших речных судна;
- шесть 40-футовых морских боевых кораблей;
- десять 34-футовых патрульных катеров Dauntless Sea Ark.
«В основном они предназначены для защиты русел рек и для того, чтобы Украина могла сохранить контроль над ними. Их также можно использовать в прибрежных районах», — сказал высокопоставленный представитель министерства обороны США во время брифинга 24 июня.
Также последний пакет помощи Украине включает четыре РСЗО HIMARS, 18 тактических транспортных средств, тысячи пулеметов, гранатометов и боеприпасов, а также другое оборудование и запасные части.
В начале июня США сообщили, что отправят в Украину четыре РСЗО HIMARS и снаряды к ним. 23 июня министр обороны Алексей Резников подтвердил, что американские системы уже прибыли в Украину.
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