США передадут Украине 18 патрульных катеров. В Пентагоне рассказали, какие именно

26 июня, 22:23
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США передадут Украине 18 береговых и речных патрульных катеров (иллюстративное фото) (Фото:U.S. Departament of Defense)

США передадут Украине 18 береговых и речных патрульных катеров (иллюстративное фото) (Фото:U.S. Departament of Defense)

Пентагон передаст Украине 18 береговых и речных патрульных катеров, которые входят в американский пакет помощи на $450 миллионов.

Об этом сообщает Минобороны США.

В пакет входят:

  • два 35-футовых небольших речных судна;
  • шесть 40-футовых морских боевых кораблей;
  • десять 34-футовых патрульных катеров Dauntless Sea Ark.
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«В основном они предназначены для защиты русел рек и для того, чтобы Украина могла сохранить контроль над ними. Их также можно использовать в прибрежных районах», — сказал высокопоставленный представитель министерства обороны США во время брифинга 24 июня.

Также последний пакет помощи Украине включает четыре РСЗО HIMARS, 18 тактических транспортных средств, тысячи пулеметов, гранатометов и боеприпасов, а также другое оборудование и запасные части.

В начале июня США сообщили, что отправят в Украину четыре РСЗО HIMARS и снаряды к ним. 23 июня министр обороны Алексей Резников подтвердил, что американские системы уже прибыли в Украину.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   США Катер Пентагон Украина Судно Война России против Украины

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