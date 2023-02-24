Отправная точка — вывод российских войск. Война России против Украины «закончится какими-то переговорами» — Пентагон
Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что война России против Украины, скорее всего, «закончится какими-то переговорами».
Об этом сообщает CNN.
«В чем заинтересованы украинцы, так это в том, чтобы вывести россиян с их суверенной территории. И я думаю, что это, вероятно, будет их отправной точкой, но я позволю украинцам говорить самим за себя», — сказал он.
По его словам, возможности, которые США предоставляют Украине, разрешат украинцам «начать менять динамику на поле боя».
«Пока Украина продолжает проводить операции и продолжает работать над возвращением своей суверенной территории, мы будем там с ними», — сказал он.