Отправная точка — вывод российских войск. Война России против Украины «закончится какими-то переговорами» — Пентагон

24 февраля, 11:55
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Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что война России против Украины, скорее всего, «закончится какими-то переговорами».

Об этом сообщает CNN.

«В чем заинтересованы украинцы, так это в том, чтобы вывести россиян с их суверенной территории. И я думаю, что это, вероятно, будет их отправной точкой, но я позволю украинцам говорить самим за себя», — сказал он.

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По его словам, возможности, которые США предоставляют Украине, разрешат украинцам «начать менять динамику на поле боя».

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«Пока Украина продолжает проводить операции и продолжает работать над возвращением своей суверенной территории, мы будем там с ними», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=EGmaxnljvRY&t=7s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   США Пентагон Война России против Украины

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