США поддерживают планы Украины деоккупировать Крым «любыми способами и средствами» — Пентагон 20 января, 12:12 Сабрина Сингх (Фото:Secretary of Defense Public Affairs/www.flickr.com)

США поддерживают намерение Украины деоккупировать Крым «любыми средствами и любым оружием», заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Об этом сообщается на сайте Минобороны США.

По ее словам, США давно придерживаются позиции, что Крым является частью Украины.

«Мы, безусловно, поддерживаем возвращение украинцами своей территории любыми возможными способами и любыми средствами — какое бы оружие они ни использовали», — сказала она, отвечая на вопрос о возможности деоккупации полуострова американским оружием.

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Издание The New York Times сообщало, что США готовы помочь Украине вооружением, чтобы полностью деоккупировать Крым.

Журналисты заявили, что официально США придерживаются «жесткой линии», отказываясь предоставлять Украине дальнобойное оружие для нанесения ударов по военным базам оккупантов в Крыму. Теперь же эта позиция начинает смягчаться, говорится в материале.