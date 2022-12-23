«Россия любезно пожертвовала». В Пентагоне предположили, что у ВСУ на поле боя может быть больше танков, чем у россиян — WP 23 декабря, 22:27 Чиновник заявил, что у украинской армии может быть «сейчас больше танков на поле боя, чем у россиян» (Фото:Госпргранслужба)

После бегства россиян из Киевской и Харьковской области, когда оккупанты бросали сотни единиц техники, у ВСУ может быть больше танков на поле боя, чем у России, сообщил неназванный чиновник Пентагона в комментарии Washington Post.

Чиновник, комментируя предложение министра обороны Украины Алексея Резникова о передаче Украине танков M1 Abrams, заявил, что на данном этапе «даже об одном M1 не может быть и речи». По его словам, американской армии было сложно обслуживать танки этого типа во время войны в Ираке, а для Украины «это было бы невозможно».

Видео дня

Однако он добавил, что у украинской армии может быть «сейчас больше танков на поле боя, чем у россиян».

«Россияне любезно пожертвовали много», — объяснил свое предположение чиновник, напомнив о технике, которую оккупанты бросили при поспешном отступлении из Киевской и Харьковской областей.

Ранее СМИ сообщали, что во время контрнаступления в Харьковской области и бегства оккупантов с севера ВСУ захватили столько российского оружия, что Москва стала «крупнейшим поставщиком» тяжелого вооружения для Украины.

Только за период освобождения Харьковской области в сентябре Украина захватила 460 российских основных боевых танков, 92 самоходных гаубицы, 448 боевых машин пехоты, 195 боевых бронированных машин и 44 реактивных системы залпового огня. Об этом свидетельствуют фото из соцсетей и анализ данных из открытых источников.