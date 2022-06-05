Глава Пентагона подтвердил следующую встречу формата Рамштайн
Ллойд Остин (Фото:twitter.com/SecDef/media)
Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил следующую встречу формата Рамштайн по предоставлению оружия для Украины.
Об этом министр обороны США написал у себя в Twitter.
«Я направляюсь в Брюссель для проведения следующей очной встречи Контактной группы по обороне Украины. Министры обороны из буквально всего мира обсудят текущую ситуацию в Украине в связи с неспровоцированным вторжением РФ», — отметил Остин.
Ранее сообщалось, что заседание министров обороны стран-союзниц запланировано на 15 июня.
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