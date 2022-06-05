Глава Пентагона подтвердил следующую встречу формата Рамштайн 5 июня, 05:34 Цей матеріал також доступний українською Ллойд Остин (Фото:twitter.com/SecDef/media)

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил следующую встречу формата Рамштайн по предоставлению оружия для Украины.

Об этом министр обороны США написал у себя в Twitter.

«Я направляюсь в Брюссель для проведения следующей очной встречи Контактной группы по обороне Украины. Министры обороны из буквально всего мира обсудят текущую ситуацию в Украине в связи с неспровоцированным вторжением РФ», — отметил Остин.

Видео дня

Ранее сообщалось, что заседание министров обороны стран-союзниц запланировано на 15 июня.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.