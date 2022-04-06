В Пентагоне подтверждают, что оккупанты полностью отвели войска от Киева и Чернигова — СNN 6 апреля, 19:41 Цей матеріал також доступний українською Техника оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия полностью отвела войска от Киева и Чернигова, заявил неназванный представитель Минобороны США, передает CNN.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

По оценке США, российские войска полностью выведены из районов вблизи Киева и Чернигова для переоборудования в Беларуси и России.

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Чиновник также подчеркнул, что Россия до сих пор не оккупировала Мариуполь, несмотря на изоляцию города.

По словам чиновника, с момента вторжения Россия запустила более 1450 ракет по Украине.

Предполагаемые зверства в Буче кажутся «преднамеренными», «спланированными» и «преднамеренными», добавил чиновник, заявив, что «трудно понять», что побудило войска РФ совершить такие действия.

Ранее западные чиновники сообщали: нельзя утверждать, что недавняя смена стратегии России в войне против Украины значит, что российский диктатор Владимир Путин отказался от попытки захватить Киев.

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