В Пентагоне подтверждают, что оккупанты полностью отвели войска от Киева и Чернигова — СNN

6 апреля, 19:41
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Техника оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Техника оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия полностью отвела войска от Киева и Чернигова, заявил неназванный представитель Минобороны США, передает CNN.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

По оценке США, российские войска полностью выведены из районов вблизи Киева и Чернигова для переоборудования в Беларуси и России.

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Чиновник также подчеркнул, что Россия до сих пор не оккупировала Мариуполь, несмотря на изоляцию города.

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По словам чиновника, с момента вторжения Россия запустила более 1450 ракет по Украине.

Предполагаемые зверства в Буче кажутся «преднамеренными», «спланированными» и «преднамеренными», добавил чиновник, заявив, что «трудно понять», что побудило войска РФ совершить такие действия.

Ранее западные чиновники сообщали: нельзя утверждать, что недавняя смена стратегии России в войне против Украины значит, что российский диктатор Владимир Путин отказался от попытки захватить Киев.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Минобороны США Война в Украине

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