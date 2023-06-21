В Пентагоне ответили на угрозы Шойгу относительно ударов HIMARS и Storm Shadow по оккупированному Крыму 21 июня, 13:18 Сабрина Сингх (Фото:Secretary of Defense Public Affairs/www.flickr.com)

США считают Крым частью Украины и поддерживают ее в отвоевании суверенной территории. Об этом во время брифинга заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

Так она прокомментировала угрозы министра обороны РФ Сергея Шойгу относительно возможных ударов Украины по временно оккупированному Крыму с помощью западного оружия, в частности РСЗО HIMARS и ракет Storm Shadow.



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Она добавила, что США продолжают оказывать поддержку Украине и обязались делать это столько, сколько потребуется в ее борьбе против России.

Ранее Шойгу угрожал ударами по «центрам принятия решений» в Украине, в случае, если Вооруженные силы нанесут удары по оккупированному Крыму.

Он заявил, что использование для атак HIMARS и Storm Shadow будет свидетельствовать о «втягивании США и Великобритании в войну».

21 июня в Британской разведке заявили, что строительство Россией оборонительных рубежей на подступах к оккупированному Крыму свидетельствует о том, что российское командование видит угрозу атак украинских войск на полуостров.

По оценке разведки, сохранение контроля над оккупированным Крымом является главным политическим приоритетом для страны-агрессора России.