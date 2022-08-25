Продлил сроки. Диктатор Путин не отказался идеи захватить большую часть Украины — Пентагон 25 августа, 13:39 Колин Каль (Фото:Скриншот/Youtube/CBS News)

Российский диктатор Владимир Путин не отказался идеи захватить большую часть Украины, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль.

«Насколько мы можем судить, Владимир Путин не отказался от своих общих стратегических целей по захвату большей части Украины», — сказал он на брифинге.



По его словам, единственное, что сделал Путин — продлил сроки, признав, что все идет не по плану.

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Каль заявил, что диктатор надеется, что «может переждать всех».

В частности, по мнению Путина, он может «переждать украинцев, потому что они будут истощены и уставшие», а также «переждать» США, потому что они «сосредоточат свое внимание на другом».

Информагентство Reuters сообщало, что российский диктатор Владимир Путин делает ставку на то, что из-за роста цен на энергоносители этой зимой Европа начнет оказывать давление на Украину и склонять ее к переговорам со страной-агрессором РФ.



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