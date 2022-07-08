«Мастерски». В Пентагоне оценили действия защитников Украины в Луганской области 8 июля, 22:47 Последствия российских обстрелов в захваченном Лисичанске 4 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Защитники Украины заняли лучшие оборонительные позиции, несмотря на продвижение российских оккупантов в Луганской области. Об этом заявил неназванный высокопоставленный представитель Пентагона в пятницу, 8 июля, сообщает в Twitter журналист Foreign Policy Джек Детч.

По словам представителя Пентагона, украинские бойцы «мастерски» перешли на лучшие позиции. Он также сказал, что проблемы с боевым духом у российских военных сохраняются: «Не могу представить, что возможно нести такие потери, как россияне, и не сталкиваться при этом с проблемами с боевым духом».



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Американский чиновник добавил, что в США уже думают над тем, что понадобится Украине «в предстоящие месяцы и годы», сообщает The Guardian.

«Если россияне думают, что смогут продержаться дольше украинцев, им нужно пересмотреть свое мнение», — сказал он.

8 июля американские СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет помощи Украине на 400 млн долларов, который будет включать еще четыре системы РСЗО HIMARS. Предыдущий, 14-й пакет военной помощи, США анонсировали 1 июля.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские войска уничтожают окрестные села артиллерией, чтобы выйти на админграницы Луганской области.

Президент Владимир Зеленский сказал, что российские оккупанты контролируют большую часть Луганской области, которую перед этим уничтожили.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

Почему ВСУ вышли из Лисичанска – Сергей Рахманин https://www.youtube.com/embed/vjL3I_u4H8M

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