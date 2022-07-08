«Мастерски». В Пентагоне оценили действия защитников Украины в Луганской области

8 июля, 22:47
Последствия российских обстрелов в захваченном Лисичанске 4 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Последствия российских обстрелов в захваченном Лисичанске 4 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Защитники Украины заняли лучшие оборонительные позиции, несмотря на продвижение российских оккупантов в Луганской области. Об этом заявил неназванный высокопоставленный представитель Пентагона в пятницу, 8 июля, сообщает в Twitter журналист Foreign Policy Джек Детч.

По словам представителя Пентагона, украинские бойцы «мастерски» перешли на лучшие позиции. Он также сказал, что проблемы с боевым духом у российских военных сохраняются: «Не могу представить, что возможно нести такие потери, как россияне, и не сталкиваться при этом с проблемами с боевым духом».

Видео дня
Читайте также:
«Договор с РФ сейчас — отложенная война». Россия будет постоянно нуждаться в экспансии для контроля внутреннего пространства — интервью с Подоляком
https://twitter.com/JackDetsch/status/1545462724125147137
https://twitter.com/JackDetsch/status/1545467265465851911

Американский чиновник добавил, что в США уже думают над тем, что понадобится Украине «в предстоящие месяцы и годы», сообщает The Guardian.

Читайте также:

«Если россияне думают, что смогут продержаться дольше украинцев, им нужно пересмотреть свое мнение», — сказал он.

8 июля американские СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет помощи Украине на 400 млн долларов, который будет включать еще четыре системы РСЗО HIMARS. Предыдущий, 14-й пакет военной помощи, США анонсировали 1 июля.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские войска уничтожают окрестные села артиллерией, чтобы выйти на админграницы Луганской области.

Читайте также:
Лисичанск: вымотали врага и отошли. Зачем ВСУ отступили из Луганской области и почему дальше будет пауза — Жданов

Президент Владимир Зеленский сказал, что российские оккупанты контролируют большую часть Луганской области, которую перед этим уничтожили.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

Почему ВСУ вышли из Лисичанска – Сергей Рахманин

https://www.youtube.com/embed/vjL3I_u4H8M
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс США Луганская область Украина-США Пентагон Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Михаил Подоляк (Фото:Александр Кузьмин / Бабель)
«Договор с РФ сейчас — отложенная война» /
Россия будет постоянно нуждаться в экспансии для контроля внутреннего пространства — интервью с Подоляком
8 июля, 21:43
Политика
Владимир Огрызко
Экс-министр иностранных дел Украины
Украина, НАТО и неожиданные последствия войны для России

Переосмысление роли НАТО как будущей мировой глобальной системы безопасности открывает совсем другие возможности для многих стран, и, в первую очередь, для Украины

8 июля, 13:55
Мнения
Новая сеть ресторанов не дотягивает до уровня Макдональдса (Фото:НВ)
Грустно и точка /
Почему российский клон Макдональдса терпит фиаско
8 июля, 12:26
Компании / Рынки
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X