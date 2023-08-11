Украина должным образом использует кассетные боеприпасы — Пентагон 11 августа, 09:00 Пентагон (Фото:REUTERS/Yuri Gripas/File Photo)

В Пентагоне оценили использование Украиной кассетных боеприпасов, отмечая, что на поле боя они применяются «должным образом».

Об этом сообщил представитель Пентагона Пэт Райдер на брифинге в четверг, 10 августа.

«У нас есть все признаки того, что они должным образом используют это оружие на поле боя, как они и заявляли», — отметил он.

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По его словам, кассетные боеприпасы — это то, что позволило украинцам продолжать борьбу с врагом «прямо сейчас».

Он также заявил, что США позволили быстро увеличить производство 155-мм боеприпасов с 14 тысяч в месяц в феврале 2022 года до примерно 24 тысяч в месяц.

Райдер также заявил о планах выйти на уровень более 80 тысяч боеприпасов в месяц в течение следующего года.

Он добавил, что Пентагон будет продолжать тесно сотрудничать, чтобы обеспечить Украине «все необходимое для продолжения борьбы и возвращения суверенной территории».

Накануне агентство CNN со ссылкой на украинского чиновника сообщало, что Украина предоставила Пентагону отчет об использовании кассетных боеприпасов, предоставленных Соединенными Штатами.

Предоставление кассетных боеприпасов для Украины — что известно

7 июля США передали новый пакет военной помощи для Украины, в котором присутствуют боеприпасы типа DPICM, то есть кассетные снаряды.

Позже президент США Джо Байден объяснил, что согласился передать кассетные боеприпасы из-за того, что у украинской армии не хватает снарядов.

Предоставление Украине таких боеприпасов вызвало разную реакцию в мире.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что поставки такого вооружения помогут компенсировать снарядный дефицит в ВСУ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не влияет на решение отдельных стран о поставках таких снарядов, тогда как Великобритания и Испания не одобряют это.

В стране-террористе РФ заявили, что поставки кассетных снарядов Украине «ничего не изменит», а в Камбодже призвали не использовать эти боеприпасы из-за рисков для гражданского населения.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут использовать кассетные боеприпасы только по военным целям на оккупированных территориях страны.

13 июля командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия генерал Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от США, но еще не использовала их. Он говорил, что такие боеприпасы могут радикально изменить ситуацию на поле боя. В тот же день Пентагон подтвердил доставку кассетных боеприпасов в Украину.

В Минобороны Украины отметили, что будут использовать кассетные боеприпасы только в местах скопления российских военных, за пределами городов, чтобы избежать рисков для мирного населения.

20 июля Кирби сообщил, что украинские военнослужащие начали использовать предоставленные США кассетные боеприпасы.