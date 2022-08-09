«Такие системы не нужны сотнями». В Пентагоне считают, что Украина уже получила достаточно HIMARS 9 августа, 16:22 РСЗО HIMARS (Фото:social media video Pavlo Narozhnyy/Reuters)

Заместитель главы Пентагона Колин Каль сообщил, что Украина получила достаточно систем РСЗО HIMARS.

Во время брифинга он напомнил, что в Украину уже прибыли 16 систем такого типа.

«Это действительно достаточно много. Опять же, эти системы, по нашим оценкам, не нужны сотнями» — подчеркнул он.

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Он добавил, что эти системы точного наведения для конкретных типов целей, а ВСУ используют их именно так.

Также Каль сказал, что Британия и Германия передадут Украине по три системы M270 и MARS II, которые действуют схоже с HIMARS.



8 августа США анонсировали передачу Украине нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов. Он будет включать боеприпасы для HIMARS, NASAMS, а также 1000 ПТРК Javelin.

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