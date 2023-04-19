Три позиции. В Пентагоне назвали главные приоритеты военной помощи для Украины 19 апреля, 11:24 Колин Кал (Фото:defense.gov)

Противовоздушная оборона является неотложным вопросом для Украины и одним из трех приоритетов, считают в Пентагоне.

Об этом заявил замминистра обороны США по вопросам политики Колин Кал на этой неделе, сообщает Financial Times.

По его словам, три главных приоритета украинцев — «это наши три главных приоритета». Среди них он назвал:

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противовоздушную оборону;

артиллерию;

бронетехнику.

Кал добавил, что сюда входит все необходимое для обслуживания и поддержки этой техники.

Ранее FT сообщила, что во время встречи с союзниками в формате Рамштайн 21 апреля Украина попросит о срочной передаче зенитных ракет для систем ПВО, опасаясь, что из-за «острого дефицита» Россия может начать широкомасштабные воздушные атаки.

