Три позиции. В Пентагоне назвали главные приоритеты военной помощи для Украины

19 апреля, 11:24
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Колин Кал (Фото:defense.gov)

Колин Кал (Фото:defense.gov)

Противовоздушная оборона является неотложным вопросом для Украины и одним из трех приоритетов, считают в Пентагоне.

Об этом заявил замминистра обороны США по вопросам политики Колин Кал на этой неделе, сообщает Financial Times.

По его словам, три главных приоритета украинцев — «это наши три главных приоритета». Среди них он назвал:

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  • противовоздушную оборону;
  • артиллерию;
  • бронетехнику.

Кал добавил, что сюда входит все необходимое для обслуживания и поддержки этой техники.

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Ранее FT сообщила, что во время встречи с союзниками в формате Рамштайн 21 апреля Украина попросит о срочной передаче зенитных ракет для систем ПВО, опасаясь, что из-за «острого дефицита» Россия может начать широкомасштабные воздушные атаки.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Военная помощь Украина-США Пентагон Война России против Украины

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