В Пентагоне назвали "обнадеживающими" переговоры с талибами по Афганистану Сегодня, 19:50 136 Цей матеріал також доступний українською EPA EPA

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что мирные переговоры с представителями афганского радикального движения Талибан были "обнадеживающими".

Об этом он заявил по итогам шестидневных переговоров между представителями США и Талибана в Катаре, передает AFP.

Корреспондент CNN добавила, что Шанахан заявил, что не располагает информацией о подготовке к полному выводу войск из Афганистана.

Acting Secretary of Defense Patrick Shanahan says US talks with the Taliban are “encouraging." Also when asked by a reporter, “have you been tasked to be prepared for a full withdrawal,” Shanahan replied, “I have not.” — Kylie Atwood (@kylieatwood) 28 января 2019 г.

По данным источников Reuters в американском правительстве, Вашингтон нацелен на вывод войск из Афганистана в интересах прекращения войны, продолжающейся уже 17 лет.

"Конечно, мы не хотим постоянного военного присутствия в Афганистане, - сказал источник. - Наша цель - помочь установить мир в Афганистане, и мы хотели бы, чтобы условия будущего партнерства были определено с правительством после установления мира".

По словам собеседника агентства, без прекращения огня о выводе войск не может быть и речи.

Reuters отмечает, что проект соглашения, согласованный после шести дней переговоров, предусматривает вывод американских войск в течение 18 месяцев после подписания мирного соглашения. Это потенциально может положить конец войне спустя 17 лет после вторжения американских войск в Афганистан в рамках операции Несокрушимая свобода, в ответ на теракты 11 сентября 2001 года.

Следующий раунд переговоров с талибами запланирован на 25 февраля .

Несмотря на присутствие американских военных, талибы контролируют почти половину Афганистана.