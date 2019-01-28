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В Пентагоне назвали "обнадеживающими" переговоры с талибами по Афганистану

Сегодня, 19:50
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EPA

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что мирные переговоры с представителями афганского радикального движения Талибан были "обнадеживающими".

Об этом он заявил по итогам шестидневных переговоров между представителями США и Талибана в Катаре, передает AFP.

Корреспондент CNN добавила, что Шанахан заявил, что не располагает информацией о подготовке к полному выводу войск из Афганистана.

По данным источников Reuters в американском правительстве, Вашингтон нацелен на вывод войск из Афганистана в интересах прекращения войны, продолжающейся уже 17 лет.

"Конечно, мы не хотим постоянного военного присутствия в Афганистане, - сказал источник. - Наша цель - помочь установить мир в Афганистане, и мы хотели бы, чтобы условия будущего партнерства были определено с правительством после установления мира".

По словам собеседника агентства, без прекращения огня о выводе войск не может быть и речи.

Reuters отмечает, что проект соглашения, согласованный после шести дней переговоров, предусматривает вывод американских войск в течение 18 месяцев после подписания мирного соглашения. Это потенциально может положить конец войне спустя 17 лет после вторжения американских войск в Афганистан в рамках операции Несокрушимая свобода, в ответ на теракты 11 сентября 2001 года.

Следующий раунд переговоров с талибами запланирован на 25 февраля .

Несмотря на присутствие американских военных, талибы контролируют почти половину Афганистана.

Теги:   Американские военные США Афганистан Талибы Талибан

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