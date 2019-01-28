В Пентагоне назвали "обнадеживающими" переговоры с талибами по Афганистану
Исполняющий обязанности министра обороны США
Патрик Шанахан заявил, что мирные переговоры с представителями афганского
радикального движения Талибан были "обнадеживающими".
Об этом он заявил по итогам шестидневных переговоров
между представителями США и Талибана в Катаре, передает AFP.
Корреспондент CNN добавила, что Шанахан
заявил, что не располагает информацией о подготовке к полному выводу войск из
Афганистана.
По данным источников Reuters в американском
правительстве, Вашингтон нацелен на вывод войск из Афганистана в интересах
прекращения войны, продолжающейся уже 17 лет.
"Конечно, мы не хотим постоянного военного
присутствия в Афганистане, - сказал источник. - Наша цель - помочь установить
мир в Афганистане, и мы хотели бы, чтобы условия будущего партнерства были
определено с правительством после установления мира".
По словам собеседника агентства, без
прекращения огня о выводе войск не может быть и речи.
Reuters отмечает, что проект соглашения,
согласованный после шести дней переговоров, предусматривает вывод американских
войск в течение 18 месяцев после подписания мирного соглашения. Это потенциально
может положить конец войне спустя 17 лет после вторжения американских войск в
Афганистан в рамках операции Несокрушимая свобода, в ответ на теракты 11
сентября 2001 года.
Следующий раунд переговоров с талибами
запланирован на 25 февраля .
Несмотря на присутствие американских военных,
талибы контролируют почти половину Афганистана.