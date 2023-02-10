Пентагон хочет возобновить две сверхсекретные программы в Украине — WP

10 февраля, 14:53
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СМИ сообщили, что Пентагон хочет возобновить две сверхсекретные программы в Украине (Фото:Ben Birchall/Pool via REUTERS)

СМИ сообщили, что Пентагон хочет возобновить две сверхсекретные программы в Украине (Фото:Ben Birchall/Pool via REUTERS)

Пентагон призывает Конгресс возобновить финансирование двух сверхсекретных программ в Украине, приостановленных перед вторжением России в прошлом году, сообщает The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников.

В случае одобрения, этот шаг позволит американским подразделениям специальных операций привлекать украинских оперативников для наблюдения за перемещениями российских войск и противодействия дезинформации.

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По данным издания, маловероятно, что решение будет принято к осени.

"Представители оборонного ведомства готовят предложение для рассмотрения законодателями в ближайшие месяцы, когда начнется работа над законопроектом о политике и финансировании Пентагона в следующем году", - говорится в материале.

Издание пишет, что в случае успеха эти программы могут возобновиться уже в 2024 году, хотя остается непонятным, позволит ли администрация Джо Байдена вернуться в Украину американским военным, или они попытаются сделать это из соседней страны.

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Официальные лица Конгресса заявили, что трудно предсказать результат, особенно учитывая, что республиканцы разделились касательно размеров средств, потраченных на Украину.

Другие утверждают, что относительно небольшие расходы на программы — 15 миллионов долларов в год на такую деятельность во всем мире — выгодное соглашение по сравнению с десятками миллиардов долларов, которые тратятся на обучение и вооружение украинских сил и пополнение запасов в США.

Представители комитетов Сената и Палаты представителей по вопросам вооруженных сил отказались от комментариев, ссылаясь на секретный статус программ. Белый дом тоже отказался от комментариев. Пентагон отказался от комментариев из-за классификации программ.

https://www.youtube.com/watch?v=HKxkXKoPLGA
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   США Пентагон Война России против Украины

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