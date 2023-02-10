Пентагон хочет возобновить две сверхсекретные программы в Украине — WP 10 февраля, 14:53 СМИ сообщили, что Пентагон хочет возобновить две сверхсекретные программы в Украине (Фото:Ben Birchall/Pool via REUTERS)

Пентагон призывает Конгресс возобновить финансирование двух сверхсекретных программ в Украине, приостановленных перед вторжением России в прошлом году, сообщает The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников.

В случае одобрения, этот шаг позволит американским подразделениям специальных операций привлекать украинских оперативников для наблюдения за перемещениями российских войск и противодействия дезинформации.

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По данным издания, маловероятно, что решение будет принято к осени.

"Представители оборонного ведомства готовят предложение для рассмотрения законодателями в ближайшие месяцы, когда начнется работа над законопроектом о политике и финансировании Пентагона в следующем году", - говорится в материале.

Издание пишет, что в случае успеха эти программы могут возобновиться уже в 2024 году, хотя остается непонятным, позволит ли администрация Джо Байдена вернуться в Украину американским военным, или они попытаются сделать это из соседней страны.

Официальные лица Конгресса заявили, что трудно предсказать результат, особенно учитывая, что республиканцы разделились касательно размеров средств, потраченных на Украину.

Другие утверждают, что относительно небольшие расходы на программы — 15 миллионов долларов в год на такую деятельность во всем мире — выгодное соглашение по сравнению с десятками миллиардов долларов, которые тратятся на обучение и вооружение украинских сил и пополнение запасов в США.

Представители комитетов Сената и Палаты представителей по вопросам вооруженных сил отказались от комментариев, ссылаясь на секретный статус программ. Белый дом тоже отказался от комментариев. Пентагон отказался от комментариев из-за классификации программ.