В Пентагоне обсуждают предоставление Украине истребителей F-16 — СМИ 29 января, 04:21 Истребитель F-16 (Фото:Andrew/flickr.com)

Военные чиновники негласно подталкивают Министерство обороны США к одобрению отправки в Украину истребителей F-16, чтобы помочь защититься от российских ракетных и беспилотников.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники.



Издание пишет, что после одобрения предоставления Украине танков и систем ПВО Patriot у Киева появился оптимизм, что американские самолеты могут быть следующими.

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«Я не думаю, что мы против ( предоставление Украине самолетов — ред.)», — сказал Politico на условиях анонимности высокопоставленный чиновник Пентагона.

При этом он отметил, что окончательное решение по самолетам еще не принято, а Украина не заявила, что истребители являются ее главным приоритетом.

По словам другого источника, проинформированного о переговорах, которые ведутся Вашингтоном и Киевом, США нужны недели для принятия решения о поставках Украине собственных самолетов и одобрения реэкспорта F-16 из других стран.

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