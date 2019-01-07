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В Пекине отреагировали на проход эсминца США возле спорных островов

Сегодня, 14:32
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Иллюстративное фото

В понедельник, 7 января, МИД КНР осудил проход эсминца США близ спорных островов в Южнокитайском море.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы призываем США немедленно прекратить эти провокационные действия", - заявил представитель ведомства Лу Кан на брифинге журналистам.

Он отметил, что Пекин считает это нарушением суверенитета Китая.

"Китай продолжит принимать необходимые меры с целью защиты национального суверенитета и безопасности", - добавил представитель китайского МИД.

В свою очередь американская сторона заявила, что операция не имела политических мотивов и была совершена с целью обеспечения свободы навигации.

Инцидент произошел на фоне начавшихся в Пекине торговых переговоров между двумя странами.

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