В Пекине отреагировали на проход эсминца США возле спорных островов Сегодня, 14:32 434 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото

В понедельник, 7 января, МИД КНР осудил проход эсминца США близ спорных островов в Южнокитайском море.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы призываем США немедленно прекратить эти провокационные действия", - заявил представитель ведомства Лу Кан на брифинге журналистам.

Он отметил, что Пекин считает это нарушением суверенитета Китая.

"Китай продолжит принимать необходимые меры с целью защиты национального суверенитета и безопасности", - добавил представитель китайского МИД.

В свою очередь американская сторона заявила, что операция не имела политических мотивов и была совершена с целью обеспечения свободы навигации.

Инцидент произошел на фоне начавшихся в Пекине торговых переговоров между двумя странами.