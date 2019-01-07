В Пекине отреагировали на проход эсминца США возле спорных островов
В понедельник, 7 января, МИД КНР осудил проход эсминца США близ спорных островов в Южнокитайском море.
Об этом сообщает Интерфакс.
"Мы призываем США немедленно прекратить эти провокационные действия", - заявил представитель ведомства Лу Кан на брифинге журналистам.
Он отметил, что Пекин считает это нарушением суверенитета Китая.
"Китай продолжит принимать необходимые меры с целью защиты национального суверенитета и безопасности", - добавил представитель китайского МИД.
В свою очередь американская сторона заявила, что операция не имела политических мотивов и была совершена с целью обеспечения свободы навигации.
Инцидент произошел на фоне начавшихся в Пекине торговых переговоров между двумя странами.