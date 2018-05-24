В ПАСЕ призвали Россию немедленно освободить Сенцова

Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по гуманитарным последствиям войны в Украине Эгидиюс Варейкис призвал немедленно освободить осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который 10 день соблюдает голодовку в колонии, сообщает пресс-служба ПАСЕ.
"Десять дней назад он начал бессрочную голодовку, и я волнуюсь за его здоровье. Я призываю немедленно освободить его из гуманитарных соображений", - говорится в заявлении.
Варейкис также напомнил, что в начале этого года на основании его доклада ПАСЕ приняла резолюцию, которая "содержит призыв к освобождению всех украинских заключенных, удерживаемых и заключенных в России и аннексированом Крыму, а также к наблюдению за их состоянием здоровья и условиями содержания независимыми международными наблюдателями".
Докладчик отметил, что Сенцов является одним из 64 украинских заключенных, которые были привлечены к ответственности на "политически мотивированной основе".
С аналогичным требованием к РФ - освободить заключенного по ложным обвинениям украинского режиссера Олега Сенцова - ранее обратилось Посольство США в Украине.
Напомним, голодание Олега Сенцова продолжается уже 10 дней. Он объяснил такой шаг требованием к российским властям освободить всех украинских политзаключенных. По словам его адвоката Дмитрия Динзе, он готов идти до конца.
21 мая министерство иностранных дел Украины направило МИД РФ ноту с требованием предоставить украинским консулам и врачам доступ к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову.
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