В ПАСЕ призвали Беларусь ввести мораторий на смертную казнь
В Парламентской Ассамблеи Совета Европы осудили Беларусь за казнь Александра Жильникова и призвали ввести мораторий на смертную казнь.
Об этом говорится в заявлении докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы по отмене смертной казни Титуса Корлэцян.
«Беларусь еще раз показала, что она не полностью придерживается базовых европейских стандартов и применение смертной казни продолжает препятствовать развитию более глубоких отношений с Советом Европы», — сказал Карлацян.
Он подчеркнул, что «независимо от тяжести преступления и общественной заинтересованности в применении пропорционального наказания, европейские демократические стандарты запрещают применение смертной казни при любых обстоятельствах».
Александр Жильников был приговорен к расстрелу за убийство трех человек.