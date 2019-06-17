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В ПАСЕ призвали Беларусь ввести мораторий на смертную казнь

Вчера, 22:19
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В ПАСЕ призвали Беларусь ввести мораторий на смертную казнь - фото

Adrian Grycuk / Wikipedia

ПАСЕ

В Парламентской Ассамблеи Совета Европы осудили Беларусь за казнь Александра Жильникова и призвали ввести мораторий на смертную казнь.

Об этом говорится в заявлении докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы по отмене смертной казни Титуса Корлэцян.

«Беларусь еще раз показала, что она не полностью придерживается базовых европейских стандартов и применение смертной казни продолжает препятствовать развитию более глубоких отношений с Советом Европы», — сказал Карлацян.

Он подчеркнул, что «независимо от тяжести преступления и общественной заинтересованности в применении пропорционального наказания, европейские демократические стандарты запрещают применение смертной казни при любых обстоятельствах».

Александр Жильников был приговорен к расстрелу за убийство трех человек.

Теги:   Смертная казнь Беларусь ПАСЕ

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