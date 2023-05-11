В ПАСЕ предлагают официально осудить идеологию и практику «рашизма» в Европе 11 мая, 17:55 ПАСЕ (Фото:Adrian Grycuk / Wikipedia)

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) зарегистрировали предложение резолюции об осуждении идеологии и практики «рашизма» в Европе.

Об этом сообщил член украинской делегации, народный депутат Верховной Рады Александр Мережко, автор этой резолюции.

В тексте предложения отмечается, что новая тоталитарная идеология и практика «рашизма», являющаяся идеологией российского террористического режима, стала источником преступлений, таких как преступление агрессии, военные преступления, преступления против человечности и геноцид, совершенные россией против Украины, а также в Чечне и Сирии.

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«„рашизм“ — это смесь тоталитарных идеологий и практик, таких как советский тоталитарный коммунизм, нацизм, российский шовинизм и империализм», — говорится в тексте.

Так, этой резолюцией в ПАСЕ предлагают осудить идеологию и практику «рашизма» как разновидности российского фашизма.

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«Пропаганда „рашизма“ и его символики не должна быть защищена свободой слова. Прославление „рашизма“ не должно толероваться в государствах-членах Совета Европы», — говорится в тексте.

Это предложение резолюции еще не обсуждалось в ПАСЕ. Пока ее подписали представители Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Великобритании и Нидерландов.

2 мая Верховная Рада Украины приняла постановление, признающее политический режим в России как рашизм и осуждающее идеологические устои и общественные практики российского режима.