В ПАСЕ отказались от всех предложенных Россией поправок в регламент, кроме одной

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы на заседании в Хельсинки решило отказаться от почти всех изменений в регламент по требованию России.
Как написал у себя в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, Бюро оставило только одну правку: в случае лишения делегации права голоса, это не касается выборов генсека Совета Европы, судей ЕСПЧ и комиссара по правам человека.
"Выборы генсека в следующем году, поэтому, очевидно, есть попытка со стороны заинтересованных лиц в Совете Европы, и не только там, убедить россиян приехать в январе в Страсбург. И хотя большинство моих собеседников в ПАСЕ считает этот вариант фантастикой, потому что эти изменения не могут быть приняты для представления делегаций в ПАСЕ на 2019 год, я бы не исключал эту возможность", - отметил Арьев.
Он пояснил, что подать свою делегацию россияне могут только раз в год - в начале года. Есть только одно исключение, если в стране проходят выборы, то это делается позже. В следующем году в РФ выборы не запланированы.
Напомним, на заседании в октябре ПАСЕ не нашла голосов для изменения санкционных правил ради РФ и отложила решение этого вопроса на следующий год.
ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в января 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.
Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против русских.
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