В ПАСЕ ограничили объем возможных санкций против России Сегодня, 11:09 345 Цей матеріал також доступний українською Российская делегация будет иметь право голоса на выборах руководителей СЕ в случае санкций

Делегация Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) будет иметь право голоса на выборах судей ЕСПЧ, генсека Совета Европы и других руководителей организации даже в случае возобновления санкций.

Соответствующее решение было принято регламентным комитетов ПАСЕ, пишет Европейская правда со ссылкой на пресс-службе ассамблеи.

Отмечается, что данное решение ограничило объем возможных санкций. В регламентном комитете объяснили такое решение необходимостью избежать конфликта с уставом Совета Европы.

"Ассамблея не может вмешиваться в выполнение Устава СЕ и Европейской конвенции по правам человека и не может ставить под сомнение право депутатов участвовать в выборах старших должностных лиц Совета Европы", - добавили там.

Решение комитета вступает в силу с момента его принятия.

Таким образом, ни одна национальная делегация не может быть отстранена от участия в выборах генсека Совета Европы, которые должны пройти в 2019 году, комиссара СЕ по правам человека, президента ПАСЕ и судей ЕСПЧ.

В то же время глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев пояснил, что особых поводов для беспокойства из-за такого решения регламентного комитета нет.

"Это решение о разрешении голосовать за выборные должности, имея ограниченное право голоса, соответствует уставу СЕ и является очень символическим шагом, ведь в Совете Европы понимают, что Россия стремится обвинить организацию во всех грехах из-за игнорирования ее шантажистских требований", - пояснил он.

Арьев также добавил, что регламентный комитете перенес на неопределенный срок доклад, в котором был проект гораздо более серьезных уступок для России.

Напомним, Комитет по процедурным вопросам ПАСЕ поддержал поправки к документу, которые делают невозможным "прощение" России.

Позже в ПАСЕ приняли решение, что Россия не сможет вернуться в организацию как минимум до конца 2019 года.

ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против россиян.