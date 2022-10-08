В партии Шольца призвали верить ядерным угрозам Путина и намекнули на необходимость переговоров

8 октября, 19:41
Поделиться:
Путин наблюдает за запуском ракеты, 2005 год (Фото:ITAR-TASS/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE via REUTERS)

Путин наблюдает за запуском ракеты, 2005 год (Фото:ITAR-TASS/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE via REUTERS)

Лидер фракции социал-демократов в Бундестаге Рольф Мютзених предостерег от ядерной эскалации войны РФ против Украины и призвал Германию попробовать вместе с США искать способ завершить войну в Украине путем переговоров.

В комментарии Spiegel он заявил, что российский диктатор Владимир Путин за время полномасштабной войны неоднократно намекал на готовность применить ядерное оружие.

Видео дня

«Я советую серьезно воспринимать эти угрозы и не полагаться на заверения экспертов, которые считают, что „понимают“ Путина и могут предсказать его поведение», — сказал он.

Депутат призвал главу МИД Анналену Бербок «прибегнуть к новым дипломатическим инициативам рядом с США», и сказал, что Вашингтон, похоже, сейчас хочет исследовать варианты завершения войны путем переговоров.

Читайте также:
Ядерный шантаж России рассчитан на Запад, он сдерживает поставки вооружений Украине — Бутусов

«Мы должны не только поощрять к этому соответствующих лиц в Вашингтоне, но и активно поддержать их. Война без ограничений ухудшает гуманитарную и социально-экономическую ситуацию в Украине и стабильность мирового порядка в целом. Также задача Германии — позаботиться о том, чтобы мышление „зонами влияния“ не стало необратимым процессом», — сказал лидер фракции.

Президент Владимир Зеленский заявил, что риски применения Россией ядерного оружия на сегодняшний день неоднозначны. В РФ понимают, что после применения ядерного оружия обратно пути уже нет.

Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

https://www.youtube.com/watch?v=AtffS435ODo

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Путин Ядерное оружие Германия Российская агрессия Ядерная угроза Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X