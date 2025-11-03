Глава правящей партии Германии недоволен увеличением количества молодых украинцев, приезжающих в страну

Генеральный секретарь немецкой правящей партии Христианско-демократический союз Карстен Линнеманн выразил недовольство тем, что все больше молодых украинских мужчин приезжает в Германию .

Об этом он сказал в эфире телеканала ntv в понедельник, 3 ноября.

«Я не хочу никого депортировать. Но если кто-то приезжает в Германию и является молодым, то, конечно, он не должен пользоваться здешней системой социального обеспечения, его целью должно быть трудоустройство», — отметил Линнеманн.

Он отметил, что ситуация с украинцами является особенно чувствительной из-за войны. В то же время Линнеманн подчеркнул, что украинцы нужны в Украине.

«Мы поддерживаем украинцев, ведь речь идет об очень важной теме: о мире, о свободе. И то, что к нам приезжает такое большое количество молодых людей, я считаю неприемлемым, потому что в Украине идет война. И там эти люди тоже нужны», — отметил политик.

Ранее издание Politico писало, что в Германии, а также в Польше, которые приняли больше всего украинских беженцев в ЕС, политики заговорили о возможности пересмотра условий пребывания украинцев из-за резкого увеличения количества молодых мужчин, приезжающих из Украины.

В Германии члены консервативной коалиции канцлера Фридриха Мерца отмечали, что, хотя страна и в дальнейшем будет принимать украинцев, общественная поддержка может уменьшиться, если мужчин призывного возраста будут воспринимать как тех, кто избегает службы.

По данным Eurostat, в Германии сейчас проживают 1,2 млн украинцев, которые покинули страну после начала полномасштабного вторжения.

24 октября сообщалось, что премьер-министр федеральной немецкой земли Бавария Маркус Зедер требует ограничить въезд молодых украинских мужчин, которые приезжают в Германию.

Телеканал Welt со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Германии писал, что количество украинцев, которые хотят получить временную защиту в Германии, резко возросло после того, как в Украине разрешили выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.