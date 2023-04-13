В парламенте Венгрии ответили, когда ратифицируют заявку Швеции на вступление в НАТО 13 апреля, 16:45 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Парламент Венгрии ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО во время весенней сессии.

Об этом заявил лидер фракции правящей партии ФИДЕС — Венгерский гражданский союз Мате Кочиш, сообщает Mandiner.

Это должно состояться до саммита Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе 11−12 июля. Кочиш пояснил, что венгерский парламент намерен одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО во время весенней сессии.

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Пока дата голосования пока не установлена. Лидер фракции подтвердил, что депутаты от партии ФИДЕС и правительство Венгрии поддерживают присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу.

«Дебаты о членстве в НАТО не были закрыты, а открылись на заседании фракции, но все равно мы не будем последней страной, которая примет решение о вступлении Швеции, и не через нас они некоторое время будут вне НАТО», — заверил лидер фракции.

Следует отметить, что Венгрия и Турция до сих пор не ратифицировали членство Швеции в НАТО. Их решений не хватает для вступления страны в Североатлантический союз.

12 апреля издание Politico сообщило, что позиция Венгрии касательно вступления Швеции в НАТО и блокирование ее заявки на членство вызывает раздражение у западных чиновников.

Финляндия вместе со Швецией в мае прошлого года одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины. В ночь на 31 марта Турция стала последней страной, ратифицировавшей вступление Финляндии в Альянс. Несколькими днями ранее это сделал венгерский парламент.

Перспективы одобрения вступления Швеции, которая до сих пор ждет ратификации заявки от двух стран, остаются неопределенными. 3 апреля генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в любом случае вступление Финляндии в НАТО обеспечит больше безопасности и для Стокгольма.

Турция выдвигала стране условия, связанные с активностью курдских сообществ на их территории, в частности, требовала от Швеции выдать «120 террористов».

