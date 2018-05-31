31 мая 2018, четверг

В парламенте Канады раскритиковали премьера Трюдо за недостаточную поддержку Украины

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Депутат от Консервативной партии призвал власти Канады обращать больше внимания на потребности Украины
Фото : Paul Hamilton/Flickr

Депутат от Консервативной партии призвал власти Канады обращать больше внимания на потребности Украины

В парламенте Канады депутат от оппозиционной Консервативной партии Джеймс Безан заявил, что страна должна более решительно поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией, чтобы не провоцировать лидера РФ Владимира Путина на последующие посягательства.

По его словам, Канада в прошлом была очень активной в поддержке Украины, однако действующее правительство делает в этом направлении недостаточно, сообщает Укринформ.

Учитывая это депутат призвал власти Канады обращать больше внимания на потребности Украины.

"Путин и его кремлевские клептократы продолжают незаконно оккупировать Крым и вести войну на украинском Донбассе. РФ усилила военные действия на востоке Украины этой весной, убивая украинских военных, гражданских и диссидентов, которые выступают против путинского вторжения в Украину. Это должно прекратиться. Канада должна делать больше для помощи нашему союзнику Украины", - подчеркнул Безан.

Он также отметил, что его партия поддерживает передачу Украине летального оборонительного оружия.

Напомним, канадские консерваторы ранее выступили за предоставление Украине канадского военного оборудования на сумму 9,5 миллионов долларов,

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