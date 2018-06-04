В парламенте Британии предложили исключить Россию из Интерпола - СМИ

Британское издание The Telegraph сообщает, что члены парламента Великобритании призвали главу МВД Саджида Джавида начать процесс ограничения доступа РФ к базе данных Интерпола.

По данным парламентариев, Россия благодаря данным Интерпола пыталась выследить основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Причиной обращения к МВД стало задержания Браудера в Мадриде испанской полицией.

Напомним, испанские правоохранители отпустили британского финансиста, главу инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, задержанного ранее по запросу России.

Ранее сообщалось, что в Мадриде арестовали Уильяма Браудера, которого называют "врагом Путина №1".

Напомним, 11 июля 2013 горсуд Москвы признал генерального директора инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов и заочно приговорил его к 9 годам колонии общего режима.

При этом стоит отметить, что в 2010 году Браудер возглавлял кампанию по расследованию кражи налога на прибыль, уплаченного фондом в российский бюджет по итогам 2006 года, и поиск убийц юриста фонда Сергея Магнитского, выявившего данную кражу.

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Он также был одним из инициаторов так называемого Списка Магнитского - перечня лиц, ответственных за содержание под стражей и смерть аудитора Сергея Магнитского, а также причастных к другим грубым нарушениям прав человека в России.