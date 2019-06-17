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В Париже прошла встреча Зеленского и представителей IT-индустрии, обсудили украинских разработчиков — видео

Сегодня, 13:46
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В Париже прошла встреча Зеленского и представителей IT-индустрии, обсудили украинских разработчиков — видео - фото

НВ

Владимир Зеленский

В Париже, Франция, проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и стартап-комьюнити. Одна из тем разговора — деятельность украинских IT-разработчиков.

Об этом сообщает журналистка НВ Кристина Бердинских.

Отмечается, что встреча проходит на Станции F — самом большом в мире кампусе стартапов. В данном IT-хабе находятся 3 тысячи стартапов. Партнерами Станции F являются Facebook, Microsoft, Amazon и другие компании.

«Это магнит для талантливой молодежи, который создает наше общее будущее. Украинцы успешны здесь, мы поможем им быть успешными и дома», — заявил Зеленский.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Париж.

Теги:   IT-технологии Париж Владимир Зеленский

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