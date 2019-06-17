В Париже прошла встреча Зеленского и представителей IT-индустрии, обсудили украинских разработчиков — видео
В Париже, Франция, проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и стартап-комьюнити. Одна из тем разговора — деятельность украинских IT-разработчиков.
Об этом сообщает журналистка НВ Кристина Бердинских.
Отмечается, что встреча проходит на Станции F — самом большом в мире кампусе стартапов. В данном IT-хабе находятся 3 тысячи стартапов. Партнерами Станции F являются Facebook, Microsoft, Amazon и другие компании.
«Это магнит для талантливой молодежи, который создает наше общее будущее. Украинцы успешны здесь, мы поможем им быть успешными и дома», — заявил Зеленский.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Париж.