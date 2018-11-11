В Париже проходят торжественные мероприятия к 100-летию окончания Первой мировой войны

В Париж прибыли около 70 делегаций и лидеров государств

Во французской столице Париже проходят торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.

Как сообщает DW, торжества открылись церемонией у Триумфальной арки в 11.00 по местному времени, что имело символическое значение: 11 ноября 1918 года ровно в 11 часов утра вступило в силу соглашение о прекращении военных действий между союзниками и Германией, подписанное в лесу близ города Компьень.

Мероприятие началось с выступления президента Франции Эммануэля Макрона, после чего состоялась военная церемония, а также театрализованное представление.

В общей сложности в Париж прибыли около 70 делегаций и лидеров государств. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Петр Порошенко, президент США Дональд Трамп, глава Еврокомисии Жан-Клод Юнкер, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие.

В столице Франции в этот день усилены меры безопасности: территория вокруг Триумфальной арки перекрыта для пешеходов, несколько кварталов в центре закрыты для автомобилей.

По окончании мероприятий у Триумфальной арки высокие гости проследовали в Елисейский дворец. Там запланирован рабочий ланч, в ходе которого лидеры стран и главы делегаций будут общаться друг с другом в неформальной обстановке. После ланча состоится пленарное заседание Парижского форума мира (ПФМ).