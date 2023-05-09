В Пакистане задержали бывшего премьер-министра. В стране начались протесты 9 мая, 19:11 Имран Хан (Фото:Imran Khan via Twitter/via REUTERS)

Во вторник, 9 мая, бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана задержали возле Верховного суда в столице страны Исламабаде.

Об этом сообщают BBC и New York Times.

Хана отстранили от власти в апреле 2022 года. С этого времени против него возбудили десятки дел, а он сам агитировал за досрочные выборы. 9 мая политик прибыл в суд, чтобы выступить на заседании по делу о коррупции. По его мнению, это дело является политически мотивированным.

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Десятки людей в форме и с оружием задержали его и отвезли в бронированном автомобиле в неизвестном направлении. Впоследствии в полиции заявили, что Хана задержали из-за обвинений в коррупции, а именно по делу о распределении земли. Ранее Хан отрицал обвинения.

Противостояние между Ханом и действующими властями Пакистана нарастало в последнее время. Политик заявлял, что правительство и военные сговорились против него. А военные Пакистана отрицали такие заявления Хана.

Задержание экс-премьера привело к протестам в нескольких городах, в частности, выходить на митинги призвала партия Хана PTI.

В Исламабаде его поклонники пытались перекрыть большое шоссе. В столице полиция пробовала разогнать протестующих водометами.

Протесты в Пакистане / Фото: REUTERS/Fayaz Aziz

В главном портовом городе Карачи митингующие заблокировали главную дорогу, а в Лахоре протестующие собирались на демонстрацию у резиденций для военных.

Имран Хан был избран премьер-министром в 2018 году, но поссорился с военными Пакистана. Впоследствии он потерял большинство в парламенте, в апреле 2022 года ему объявили вотум недоверия.

В октябре 2022 года Хана лишили права занимать государственные должности, обвинив в неправильном декларировании данных о подарках от иностранцев. А в ноябре он получил ранение во время протеста.