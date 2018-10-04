В ОЗХО сделали заявление относительно кибератаки ГРУ

Нидерланды обвинили ГРУ в попытке атаки на ОЗХО

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) констатировала увеличение количества инцидентов, связанных с подозрительной киберактивностью, с начала 2018 года.

Об этом говорится в заявлении ОЗХО относительно предотвращения нидерландскими спецслужбами попытки российских хакеров взломать сети организации.

"ОЗХО очень серьезно относится к безопасности своих информационных систем и сетей. С начала 2018 года организация наблюдает за активизацией кибердеятельности", - говорится в сообщении.

В организации также поблагодарили Нидерланды за предотвращение хакерской атаки."Нидерланды являются страной, принимающей ОЗХО, и отвечают за обеспечение и осуществление надлежащих процедур, необходимых для защиты штаб-квартиры ОЗХО", - напомнили в организации.

Напомним, что спецслужбы Нидерландов предотвратили хакерскую атаку России против ОЗХО, расположенной в Гааге.

В апреле Нидерланды выслали четырех россиян, подозреваемых в подготовке хакерской атаки, нидерландские спецслужбы считают, что они были сотрудниками ГРУ. По их данным, ими являются Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин. У подозреваемых при себе были дипломатические паспорта.

По данным нидерландских спецслужб, сотрудники российской разведки пытались украсть материалы расследования катастрофы Боинга MH17 на Донбассе.