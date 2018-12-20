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В отличие от США Франция пока не собирается выводить своих военных из Сирии - министр

Сегодня, 11:40
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Франция входит в международную коалицию против ИГ

На фоне решения Вашингтона о выводе войск из Сирии французский министр по европейским делам Натали Луазо заявила, что Париж своих военных там пока оставляет.

Об этом она сообщила в эфире телеканала CNEWS.

"Пока что мы остаемся в Сирии", - сказала Луазо, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

В то же время четких сроках пребывания французских военных в этой стране министр не уточнила.

Отметим, что Франция входит в возглавляемую США международную коалицию, противостоящую террористической организации Исламское государство в Сирии.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Пентагон готовит "полный" и "ускоренный" вывод американских войск из Сирии.

Позже это подтвердил и глава Белого дома Дональд Трамп, заявив, что США одержали победу над ИГ.

Теги:   Франция Сирия Военные

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