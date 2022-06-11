В ОП ответили на заявления Байдена об «игнорировании предупреждений о нападении»: Обвинять Украину нелепо 11 июня, 14:39 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

В ОП отреагировали на слова президента США Джо Байдена, который заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «не хотел слышать» предупреждения о том, что Россия вторгнется.

Спикер президента Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net отметил, что Зеленский просил о превентивных санкциях против России перед широкомасштабным вторжением РФ, но партнеры «не хотели слышать».

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Никифоров напомнил, что в тот период президент Украины провел три-четыре телефонных разговора с Байденом: лидеры подробно обменивались мнениями и оценками ситуации.

«Поэтому фраза „не хотел слышать“, вероятно, требует уточнения. К тому же, если помните, президент Украины призывал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И тут уже можно сказать, что наши партнеры „не хотели нас слышать“», — добавил он.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net подчеркнул, что обвинять в чем-то Украину «нелепо».

"Безусловно, это (слова Байдена, — ред.) не совсем так. То, что Россия разрабатывает различные сценарии экспансии, мы прекрасно понимали. У Владимира Зеленского на столе постоянно находилась соответствующая аналитика, которая базировалась на качественных разведданных. Президент также внимательно реагировал на все слова и предупреждения наших партнеров", — сказал он.

Он подчеркнул, что Киев понимал намерения россиян и «готовился к тому или иному агрессивному сценарию».

Однако, отметил Подоляк, вопрос стоял о том, каким будет объем вторжения. По его словам, интенсивность обстрелов всей территории Украины нельзя было предусмотреть и нет сомнений, что масштаб вторжения шокировал многие страны, включая партнеров Украины.

«А вот что важно, так это скорость, с которой перестроилось госуправление на военные рельсы, и практически молниеносный выход нашей страны из шока. Ну и наконец, ключевое: мне кажется, что нелепо в чем-то обвинять страну, которая более 100 дней эффективно сражается в полноценной войне против гораздо более ресурсного оппонента, если ключевые страны не сумели превентивно остановить милитаристские аппетиты РФ, прекрасно их зная», — подытожил Подоляк.



Россия начала стягивать войска к украинским границам с конца октября 2021 года.

Западные партнеры Киева были озабочены возможными планами масштабного вторжения РФ и угрожали введением жестких санкций в отношении Москвы.

Во время своей речи 18 февраля американский президент Джо Байден заявил, что у США есть основания считать: Россия планирует нападение в ближайшие дни или в течение ближайшей недели и «выберет в качестве цели столицу Украины Киев».

Россия напала на Украину 24 февраля. 11 июня — 108-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

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