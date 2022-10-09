«Слишком цинично даже для России». В ОП ответили на обвинение Путина в «терроризме» из-за подрыва Крымского моста 9 октября, 22:11 Дым после взрыва на Крымском мосту, 8 октября (Фото:REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на обвинение российского диктатора Владимира Путина в «терроризме» из-за подрыва Крымского моста, который Россия использовала для поставок для оккупационных войск в Украине.

«Путин обвиняет Украину в терроризме? Это выглядит слишком цинично даже для России», — подчеркнул Подоляк на своей странице в Twitter.

Он напомнил, что не прошло и 24 часов с тех пор, как российские самолеты выпустили "12 ракет" по жилому кварталу Запорожья, «убили 13 человек и травмировали более 50».

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"Нет, здесь только одно государство-террорист, и весь мир знает, кто это", - констатировал советник главы ОП.

9 октября российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал подрыв Крымского моста . Он назвал его «терактом», в котором обвинил «cпецслужбы Украины».

В ночь на 9 октября Россия атаковала Запорожье 13 самолетами и ЗРК С-300. Удары пришлись по инфраструктуре и жилым кварталам. По последним данным, 13 человек, в том числе один ребенок, погибли, еще 89, среди которых 11 детей — ранены.

В предыдущий раз Россия нанесла ракетный удар по Запорожью 6 октября. По последним данным, которые 9 октября обнародовал глава Запорожской ОВА Александр Старух, число погибших в результате этого удара выросло до 20.

